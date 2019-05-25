Антон Богданов выложил фото со съемок нового фильма

Москва, , 14:10 — REGNUM Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов опубликовал на страницах социальной сети Instagram фотографии со съемок фильма-катастрофы «Огонь», сообщает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

Богданов исполнит в картине роль пожарного. Фильм будет посвящен непростой работе сотрудников МЧС, подвигам, которые они совершают практически ежедневно. Информация о том, что пермский актер исполнит указанную роль поступила совсем недавно.

Съемки картины пройдут летом и осенью 2019 года в Таганроге, Москве, Санкт-петербурге, Петрозаводске, а премьера запланирована на декабрь 2020 года. В Фильме примут участие такие актеры, как Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева.

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