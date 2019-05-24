В Петербурге проходит международный театральный фестиваль «Радуга»

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге открылся Международный театральный фестиваль «Радуга». В 2019 году на сцене Театра юного зрителя им. Александра Брянцева свои работы представят 13 коллективов из России, Великобритании, Китая, Франции, Швейцарии и Эстонии. В первый день смотра, 23 мая, зрители увидели спектакль театра «Шаушпильхаус» из Цюриха «Нора, или Кукольный дом» Генрика Ибсена в постановке российского режиссера Тимофея Кулябина. Среди спектаклей, которые выносят на суд искушенной петербургской публики зарубежные труппы, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова в исполнении артистов Лондонского HUNCH theatre и в прочтении белорусского режиссера Владимира Щербаня, «Одна абсолютно счастливая деревня» Русского театра Эстонии, «Конфуций» Детского художественного театра «Цзинань» из КНР.

Из работ российских театров критики выделяют «Мертвые души» Лесосибирского гродского драматического театра «Поиск», «По дороге в…» Московского театра юного зрителя (постановка Камы Гинкаса), «Близкие друзья» ТЮЗа им. Брянцева, «Несколько разговоров о…» Независимой театральной компании «Июльансамбль» и Театра «Практика».