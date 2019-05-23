Фестиваль «Горький Fest» в Нижнем Новгороде начнется 19 июля

Нижний Новгород, , 19:35 — REGNUM III Фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Фестиваль «Горький fest» — это не только конкурс и награды для профессионального сообщества. Также это открытость и великолепная атмосфера творчества, доступная каждому жителю и гостю города. Будем стараться собрать как можно больше гостей на этот праздник культуры», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Он сделал акцент на том, что в рамках фестиваля будет задействован построенный к чемпионату мира стадион «Нижний Новгород» — здесь состоится масштабное шоу актера театра и кино Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Это многогранный спектакль-импровизация о любовном треугольнике с участием Ирины Старшенбаум и использованием музыки инди-группы Ocean Jet.

При этом будет задействовано множество камерных площадок, где каждый сможет найти что-то интересное.

В этом году в программу фестиваля вошли конкурс новинок российского кино, панорама лучших российских и зарубежных картин, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты, литературные вечера, кампусы, образовательная и деловая программы, специальные события, круглые столы, дискуссионные клубы, благотворительные акции, выставки, экскурсии.

«Наш фестиваль пройдёт уже в третий раз и станет масштабнее предыдущих. Мы стремительно развиваемся и уже на сегодняшний день «Горький fest» — это значимое культурное событие не только регионального, но и федерального масштаба», — считает президент фестиваля Народный артист РФ Михаил Пореченков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году гран-при фестиваля досталось режиссеру Алексею Федорченко за картину «Война Анны», которая была признана лучшим фильмом.

Награду за лучшую режиссуру получила Мария Полякова («Путешествие в Париж»), за лучшую мужскую роль — Владимир Мишуков («Слоны могут играть в футбол»), женская — актриса Наталья Рычкова («Лес»). Специальный приз жюри фестиваля, которое возглавил режиссер Николай Досталь, получил фильм «Лес» Романа Жигалова.