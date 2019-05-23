На Чеховском фестивале открывается Лаборатория молодых режиссеров

Москва, , 11:49 — REGNUM с 23 по 30 мая в рамках XIV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова будет работать Лаборатория молодых режиссеров. Перспективных постановщиков делегировали Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Тема форума звучит значительно — «Новые формы музыкального театра, способы взаимодействия режиссеров и хореографов». Предполагается, что после нахождения единого творческого языка и формирования близкой ментальности режиссеры смогут создать мультикультурный спектакль. Общее художественное руководство процессом возложено на известного постановщика, одного из самых востребованных современных режиссеров — Владимира Панкова.

Лаборатории молодых режиссеров проводятся с 2008 года при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. Занятия ведут известные мастера театра Москвы.