В Камышин съедутся театры малых городов России

Камышин, Волгоградская область, , 11:36 — REGNUM В Волгоградской области в городе Камышин с 23 по 30 мая состоится XVII Фестиваль театров малых городов России. Он объединит 16 команд из различных регионов страны: коллективы продемонстрируют свои работы в большой и малой драматургических формах, сообщается на сайте Театра Наций.

Открывает конкурсную программу фестиваля вечером 23 мая коллектив молодежной студии-театра «Доминанта» (Губаха, Пермский край) со спектаклем «Стояние Зои» Александра Игнашова. На протяжении недели на сцене в городе Театра Наций в Москве состоятся показы команд из Набережных Челнов, Кудымкара, Нижнего Тагила, Серова, Ачинска, Минусинска, Стерлитамака, Мирного, Канска, Химок, Нягани, Лесосибирска, Новокуйбышевска, Березняков и Норильска. В качестве специального гостя фестиваль посетит московский театр «Практика» со спектаклем Black & Simpson, а также зрителям покажут несколько кинолент — например, драму «Война Анны» и мультфильм «Знаешь, мама, где я был?».

Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Евгений Миронов. Благодаря его инициативе Фестиваль театров малых городов России с 2010 года проводится ежегодно: за годы проведения этого мероприятия на его площадках было показано 197 спектаклей.

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