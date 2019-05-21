В Петербурге представят интернет-ресурс «Библиотека Соловецкого монастыря»

Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM 21 мая в Главном здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге состоится представление интернет-ресурса «Библиотека Соловецкого монастыря». Событие приурочено к Дню славянской письменности и культуры.

Виртуальная версия знаменитой Соловецкой библиотеки открывает широкий доступ к изучению ценнейшей части рукописного наследия России. Собрание насчитывает 1482 рукописные книги XIV—XIX вв., в числе которых десятки уникальных манускриптов. Рукописи содержат ценнейшие произведения древнерусской литературы, исторические документы, редкие образцы художественного оформления и книжной миниатюры. Монастырская библиотека была основана в конце XV в. и связана с просветительской деятельностью игумена Досифея. В Отделе рукописей РНБ она хранится с 1928 г. и является одним из наиболее востребованных читателями фондов. Основой интернет-ресурса стали 23 рукописные книги, принадлежавшие игумену Досифею, большинство из них имеют особый знак, которым игумен отмечал свои рукописи — это первый экслибрис в русской книжности.

В рамках мероприятия пройдет круглый стол по проблемам изучения древнерусских памятников письменности и их представления в цифровой среде.