Алекcандр Ревва представил свою новую работу в Каннах

Канны, Франция, , 23:15 — REGNUM Продюсер Алекcандр Ревва и российская анимационная студия «Колобанга» представили на Каннском кинорынке Marche du Film новый полнометражный анимационный проект «NETSKI». На стенде Made In Russia компания провела эксклюзивную премьеру тизера проекта, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

Проект вызвал большой интерес экспертов и представителей индустрии, отметивших оригинальность идеи, качество анимации и масштабность проекта. Уже на данном этапе свою заинтересованность в дистрибьюции «NETSKI» высказали представители компаний из США, Канады, Китая, Мексики, Аргентины, Великобритании, Италии. Достигнут ряд договоренностей о совместной работе над проектом с представителями Голливуда.

Цитата из м/ф «NETSKI». Реж. Алекcандр Ревва. 2019. Россия Цитата из м/ф «NETSKI». Реж. Алекcандр Ревва. 2019. Россия

Продюсер Александр Ревва отметил:

«Наш первый проект — мультфильм «Колобанга» (The Mojicons) — сегодня знают и любят зрители более 100 (!) стран мира. «NETSKI» —наш новый флагманский проект о грандиозной Вселенной Сети, и судя по реакции международного профессионального сообщества он неизбежно станет ярчайшим событием не только российской, но и зарубежной анимационной индустрии!»

Как рассказали авторы фильма корреспонденту ИА REGNUM, «NETSKI» — проект кинофраншизы, состоящей из нескольких полнометражных анимационных фильмов для семейной аудитории о приключениях героев в Глобальной Сети. Мир вселенной NETSKI — фантастическая, сказочная реальность, в которой обитает множество цифровых рас, уникальных персонажей и существует ряд удивительных миров.

Цитата из м/ф «NETSKI». Реж. Алекcандр Ревва. 2019. Россия Цитата из м/ф «NETSKI». Реж. Алекcандр Ревва. 2019. Россия

Выход в прокат первого фильма франшизы под названием «NETSKI. Вселенная Сети» (NETSKI. The Universe of the Net) ожидается в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Каннах показали трейлер российского мультфильма про глобальную сеть