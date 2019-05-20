Понедельник, 20 Мая 2019 года
21:05:19 МСК

EBU не будет отменять результаты «Евровидения-2019»

Культура

Нет оснований

EBU не будет отменять результаты «Евровидения-2019»
Martin Fjellanger
Дункан Лоуренс

Женева, Швейцария, 20 мая 2019, 20:49 — REGNUM  Организатор песенного конкурса «Евровидение-2019» — Европейский вещательный союз (EBU) не видит необходимости в отмене результатов конкурса из-за того, что песня, исполненная победителем, была опубликована в 2017 году. Соответствующее заявление распространила пресс-служба EBU.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голландский певец Дункан Лоуренс выиграл песенный конкурс «Евровидение — 2019», который проходил в Израиле, с композицией Arcade. После победы выяснилось, что данная композиция была опубликована на видеохостинге YouTube ещё в 2017 году. По правилам конкурса это запрещено, так как конкурсная песня должна быть свежей.

Однако в EBU считают, что ничего страшного не произошло, так как публикация на YouTube якобы не является официальным релизом, и вообще, эту композицию посмотрели всего несколько сотен человек.

«В EBU хотели бы прояснить, что это был неофициальный релиз, и до недавнего момента его посмотрело только несколько сотен человек, прежде чем об этом стало известно перед конкурсом», — заявили в союзе.

Таким образом, результаты конкурса отменены не будут.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурс «Евровидение»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить