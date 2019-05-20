Захар Прилепин открыл новый проект МХАТ им. Горького — «Русское»

Москва, , 10:23 — REGNUM На Третьей сцене МХАТ им. М. Горького спектаклем «Некоторые не попадут в ад» открылся новый проект театра — «Русское». По сути, это было художественное представление книги известного российского писателя Захара Прилепина. Сам автор, ныне заместитель руководителя театра, принял самое непосредственное участие в спектакле, постановку которого осуществил художественный руководитель, режиссер Эдуард Бояков. В нем также приняли участие актеры Валентин Клементьев, Эльвира Цымбал, Дмитрий Масаидов. «Некоторые не попадут в ад» — это острый и искренний рассказ о сегодняшних героических буднях Донбасса, о его защитниках.

В новом проекте «Русское» зрители увидят различные форматы по произведениям современных русских писателей. В планах театра постановки по роману Евгения Водолазкина «Лавр», поэме Анны Ревякиной «Шахтерская дочь», документальной повести Захара Прилепина «Семь женщин Есенина».