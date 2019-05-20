В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Виват, кино России!»

Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM С 20 по 24 мая в Санкт-Петербурге будет проходить Всероссийский фестиваль «Виват, кино России!». В течение пяти дней сразу в семи лучших кинотеатрах города зрители могут бесплатно увидеть премьерные и ретроспективные показы. По традиции форума, который проходит в Северной столице уже в 27 раз, после демонстрации картины состоятся встречи со съемочными группами. Гран-при фестиваля в 2018 году удостоился фильм Клима Шипенко «Салют-7». В 2019 году за главную награду поборются «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Тобол» Игоря Зайцева, «Юморист» Михаила Идова, «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Не чужие» Веры Глаголевой, «Крик тишины» Владимира Потапова, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского, «Солдатик» Виктории Фанасютиной.

В рамках фестиваля пройдут и 12 специальных программ. Среди них показы, посвященные 75-летию со дня освобождения Ленинграда, 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, 100-летию ВГИКа.

Откроет кинофорум премьера картины Александра Галибина «Сестренка». В основе сюжета — повесть Мустая Карима «Радость нашего дома».

Жюри возглавляет известный актер и режиссер Сергей Никоненко.