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Мадонна об участниках «Евровидения-2019»: «Вы все победители»

Культура

«Музыка объединяет»

Иерусалим, 20 мая 2019, 00:25 — REGNUM  Известная американская певица Мадонна назвала всех участников финальной части «Евровидения-2019» победителями, этим мнением певица поделилась 18 мая, перед исполнением своей песни, сообщает РИА Новости.

«Вы все победители, — приводит издание слова певицы. — Быть здесь непросто. Посмотрите на участников конкурса — они собрались со всего мира. Музыка объединяет людей».

Напомним, Мадонна, выступавшая на конкурсе в качестве приглашенной звезды, исполнила свой хит «Like a Prayer», созданный в 1989 году. Россию на шоу представлял Сергей Лазарев, второй раз не сумевший подняться выше третьей строчки.

Читайте ранее в этом сюжете: Профессионалы отдали Сергею Лазареву на «Евровидении» лишь девятое место

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Конкурс «Евровидение»
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