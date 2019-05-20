Понедельник, 20 Мая 2019 года
00:06:41 МСК

Эксперт отверг секс и насилие в качестве залога успеха «Игры престолов»

Культура

Все дело в «подыгрывании» аудитории

Вашингтон, 20 мая 2019, 00:06 — REGNUM  Американо-германский историк Рихард Утц, специализирующийся на истории Средневековья, не считает сцены насилия и секса в качестве причин популярности сериала «Игра престолов». Об этом он сам сообщил в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, указанные сцены органично вписываются в сюжет сериала, так как придают сложность повествованию, но не они являются залогом его успеха.

С точки зрения Утца, авторы сериала специальным образом «подыгрывают» разным аудиториям проекта, что и сказывается на его популярности.

Напомним, телесериал «Игра престолов» заканчивается финальной серией восьмого эпизода, которая выйдет на экраны 20 мая 2019 года. Многие поклонники недовольны развитием сюжета последних частей картины и требуют их переснять.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Чак Норрис приехал на военную базу США на танке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить