Эксперт отверг секс и насилие в качестве залога успеха «Игры престолов»

Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Американо-германский историк Рихард Утц, специализирующийся на истории Средневековья, не считает сцены насилия и секса в качестве причин популярности сериала «Игра престолов». Об этом он сам сообщил в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, указанные сцены органично вписываются в сюжет сериала, так как придают сложность повествованию, но не они являются залогом его успеха.

С точки зрения Утца, авторы сериала специальным образом «подыгрывают» разным аудиториям проекта, что и сказывается на его популярности.

Напомним, телесериал «Игра престолов» заканчивается финальной серией восьмого эпизода, которая выйдет на экраны 20 мая 2019 года. Многие поклонники недовольны развитием сюжета последних частей картины и требуют их переснять.

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