Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

Иерусалим, , 07:56 — REGNUM Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал «Евровидения» состоялся по окончании «еврейской субботы», но при этом подготовка к нему велась и в период шабата. В это время последователям иудаизма запрещено большинство видов производственной деятельности.

«Во время протеста… были задержаны шесть подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудника полиции», — рассказали в полиции Израиля.

Отмечается, что в потасовке с ортодоксальными евреями легко пострадали двое сотрудников полиции. Уточняется, что акция протеста проходила в Иерусалиме.