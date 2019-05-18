«Сжечь их»: Рамси Сноу пообщался с фанатами в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Звезда популярного сериала «Игра престолов» Иван Реон ответил на вопросы петербуржцев в рамках выступления на фестивале Comic Con, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Самыми популярными были вопросы, касающиеся «Игры престолов», где актер исполнял роль бастарда-садиста Рамси Сноу. Так, например, он пошутил, что из всех персонажей сериала он бы хотел сыграть Дейенерис и увидеть смерть Джона Сноу (по сюжету же случается наоборот: персонаж Реона проигрывает в битве персонажу Кита Харингтона). Иван также отметил, что из всего сериала ему сложнее всего давалась сцена с Сансой Старк — свадьба и последующее изнасилование героини, однако с исполнительницей роли, актрисой Софи Тернер, у него отличные отношения.

«Она очень позитивный человек, она крутая», — сказал Иван.

Он также отметил, что люди часто зовут его на улице именем Рамси и обзывают, крича, что рады смерти бастарда. Девушка-косплеер в образе Маргери Тиррел спросила, кто, на взгляд Ивана, победил бы в уровне садизма — Джоффри или Рамси. Реон считает, что это точно был бы Рамси.

Один из вопросов касался спойлеров к «Игре престолов»: что необходимо делать с теми, кто раскрывает сюжетные линии раньше выхода серий.

«Сжечь их!» — пошутил Иван Реон.

Вопросы касались в том числе музыкальной жизни актера, который также занимается вокалом. Иван Реон исполнил по просьбе публики отрывок собственной песни «Bang-Bang». На вопрос, что бы Иван взял с собой на необитаемый остров из книг и фильмов, звезда сериалов ответил, что не отказался бы от книг Достоевского и трилогии фильмов Питера Джексона «Властелин колец».

С помощью ведущего Иван смог произнести по-русски слова «Здравствуйте», «Привет, Россия» и «Петербург, я тебя люблю». Актер заметил, что ему очень нравится Петербург.

Фестиваль фантастики и гик-культуры Comic Con проходит в Петербурге 17, 18 и 19 мая на территории выставочного комплекса Ленэкспо. В течение трёх дней участники события встречаются со знаменитыми актерами, художниками и представителями индустрии видеоигр.

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