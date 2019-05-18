«Ночь музеев»: посетителей ждут в двух тысячах учреждениях культуры России

Москва, , 12:36 — REGNUM 18 мая в 18 часов в Историческом музее будет дан старт Всероссийской акции «Ночь музеев». Всего в масштабном праздновании Всемирного дня музеев примут участие около двух тысяч учреждений культуры России. Причем, к самим музеям уже давно присоединились галереи, библиотеки, парки, дома культуры, и многие другие организации и учреждения.

В 2019 году акция «Ночь музеев» пройдет в России в 13 раз. В 2018 году ее участниками стали более 2,3 млн человек. Главным информационным партнером «Ночи музеев — 2019» является портал «Культура.РФ». На нем можно не только ознакомиться с расписанием всех событий, но и увидеть видеотрансляции «Ночи музеев» из разных музеев по всей стране.

Традиционно центром различных вечерних и ночных мероприятий станет Москва. Но 2019 году с большим размахом будут отмечать «Ночь музеев» и в Санкт-Петербурге. По оценке властей города, попасть на экскурсии, представления, концерты можно будет в 120 музеев. Среди них, в присоединившиеся к акции в этом году, такие известные центры культуры как музеи-заповедники «Петергоф» и «Царское село», Аннекирхе и Кунсткамера и другие. Число посетителей, по оценке организаторов» превысит 100 тысяч человек.