Театр «Геликон-опера» представил новую версию оперы Чайковского «Иоланта»

Москва, , 11:56 — REGNUM Московский театр «Геликон-опера» представил 18 мая новую трактовку оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Последнее оперное произведение великого композитора в совершенно новой трактовке показал, выступивший режиссером, начальник управления общественных проектов Администрации президента, Сергей Новиков. Надо заметить, что это уже четвертая оперная постановка государственного чиновника высокого ранга. Сергей Новиков, известный также как поклонник современных технологий, перенес действие спектакля их «старины глубокой» в наши дни. Правда, по единому мнению критиков, сумел сохранить всю музыкальную палитру сочинения. Более того, добавил постановке лиричности, доброты и юмора.

Главные партии исполнили Светлана Касьян, Михаил Гужов, Дмитрий Янковский, Иван Гынгазов, Константин Бржинский.

Руководство «Геликон-оперы» уже выразило уверенность, что опера завоюет сердца взыскательной публики и будет идти на сцене не один год.