Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Молодой папа»

Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Известный американский певец Мэрилин Мэнсон сыграет в продолжении телесериала «Молодой папа», об этом 17 мая сообщает издание The Variety.

Компанию скандально известному музыканту составит популярная голливудская актриса Шэрон Стоун. Об этом стало известно благодаря фотографиям опубликованным студией HBO.

Издание отмечает, что музыкант и актриса являются большими поклонниками режиссера Паоло Соррентино и его телесериала. В настоящее время пока не известно, какие роли сыграют Мэнсон и Стоун.

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