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Первый канал изменил сетку вещания в связи с трансляцией шоу «Голос-дети»

Культура

Повторный финал шоу состоится 24 мая

Москва, 18 мая 2019, 09:15 — REGNUM  По данным телепрограммы, опубликованной на сайте Первого канала, сетка вещания в пятницу 24 мая претерпела изменения в связи с выходом в эфир специального выпуска «Голос. Дети», сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

В четверг 16 мая руководство телеканала приняло решение отменить результаты конкурса, так как была зафиксирована его фальсификация: дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу незаслуженно — для этого в поддержку ее кандидатуры была осуществлена мошенническая накрутка голосов.

Массовое возмущение поклонников телепередачи вынудило телеканал отменить его итоги и объявить о повторном проведении шоу, которое состоится в следующую пятницу 24 мая.

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