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Финальный эпизод «Игры престолов» обойдется экономике США в $2 млрд 300 млн

Культура

10 млн американских граждан пропустят работу из-за финальной серии

Финальный эпизод «Игры престолов» обойдется экономике США в $2 млрд 300 млн
Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания
Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера

Вашингтон, 18 мая 2019, 09:04 — REGNUM  Свыше 10 млн граждан Соединенных Штатов не выйдут на работу из-за трансляции финального эпизода популярного сериала «Игра престолов», об этом 15 мая сообщается экспертами компании Kronos.

Порядка 2 млн 900 тыс. американцев опоздаю на свои рабочие места, около 3 млн 400 тыс. будут работать удаленно.

В результате ажиотажа, созданного вокруг телепроекта, заключительная серия которого будет транслироваться 20 мая, убыток экономики США составит $2 млрд 300 млн.

Эксперты также подчеркивают, что в общей сложности «Игра престолов» изменит рабочие планы 27 млн человек.

Напомним, популярная фэнтезийная сага, созданная по серии романов писателя Джорджа Мартина, снискала популярность во всем мире благодаря обилию насилия и эротических сцен в первых сезонах фильма.

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