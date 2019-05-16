Четверг, 16 Мая 2019 года
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Rolling Stones возобновляют тур после перенесённой Миком Джаггером операции

Культура

Первый концерт коллектива состоится 21 июня в Чикаго

Rolling Stones возобновляют тур после перенесённой Миком Джаггером операции
Raph_PH
Концерт The Rolling Stones

Лондон, 16 мая 2019, 18:49 — REGNUM  Британская рок-группа The Rolling Stones возобновляет концертный тур, приостановленный в начале апреля из-за операции, перенесённой вокалистом Миком Джаггером. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Уточняется, что все ранее отложенные концерты состоятся. Кроме этого, группа выступит в Новом Орлеане, который ранее не значился в программе тура.

«Первый концерт состоится 21 июня на стадионе Soldier Field в Чикаго», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее The Rolling Stones отменили запланированное турне по США и Канаде в связи с тем, что 75-летнему Мику Джаггеру потребовалась замена сердечного клапана. В конце апреля сообщалось, что Джаггер восстанавливается после успешно проведённой операции.

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