Гарик Харламов вступился за создателей финала «Игры престолов»

Москва, , 14:05 — REGNUM Российский шоумен Гарик Харламов выступил в защиту создателей «Игры престолов». Он заявил, что ему «зашёл» финальный сезон сериала. Соответствующую запись он опубликовал 15 мая на своей странице в Instagram.

Шоумену понравились спецэффекты, игра актёров и сюжет. Харламов добавил, что он в целом очень доволен всем, что посмотрел и искренне не понимает, почему многие поклонники сериала обрушились с критикой в адрес его создателей по поводу последних серий финального эпизода шоу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты «Игры престолов» создали в сети петицию, в которой потребовали у создателей сериала переснять его финал. Под ней подписались уже более 242 тыс. фанатов.

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