Актёр Никита Панфилов предпочёл Крыму Украину

Москва, , 14:19 — REGNUM Российский актёр Никита Панфилов, известный зрителю по телесериалу «Мажор», «Победители» и «Сладкая жизнь», не планирует посещать Крым. Как пояснил сам артист, это связано с его намерением продолжить сниматься в украинском телесериале «Пёс».

"Иначе я просто не смогу сниматься. Все съёмки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — приводит телеканал «Звезда» слова актёра.

Памфилов добавил, что на полуостров его «не тянет».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым отделился от Украины и вошёл в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство граждан полуострова заявили, что не желают жить в русофобской Украине. Официальный Киев проигнорировал мнение своих граждан и объявил Крым «оккупированной» территорией, а Россию — «страной-агрессором».

Добавим, что на сегодняшний день уже почти полторы сотни российских деятелей культуры — музыкантов, актёров, режиссёров, числятся в чёрном списке министерства культуры Украины, как лица, представляющие угрозу национальной безопасности страны.

В 2017 году из-за дискриминации российской участницы со стороны украинских властей Россия не стала принимать участия в песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Киеве. Служба безопасности Украины отказалась пускать российскую участница конкурса Юлию Самойлову на Украину, так как она выступала в Крыму в 2015 году.