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«Детектив Пикачу» обошел «Мстители: Финал» в рейтинге кассовых сборов Китая

Культура

Фильм возглавил топ кассовых сборов в Китае три дня подряд с момента своего выхода на большие экраны в Поднебесной 10 мая

Пекин, 14 мая 2019, 10:51 — REGNUM  Анимационный фильм «Покемон. Детектив Пикачу», основанный на одноимённой компьютерной игре, стал хитом кассовых сборов в Китае, опередив блокбастер от Marvel «Мстители: Финал» и оскароносный фильм «Рома», сообщает 14 мая издание Chinanews.com.

Фильм возглавлял топ кассовых сборов в Китае три дня подряд с момента своего выхода на большие экраны в Поднебесной 10 мая. К 17:00 по местному времени 12 мая сборы фильма в Китае достигли отметки 258 млн юаней ($40 млн). Ожидается, что фильм соберет не менее 600 млн юаней, если верить крупнейшей китайской базе фильмов Maoyan.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае в течение нескольких недель рейтинг кассовых сборов в кинотеатрах возглавлял кинокомикс от Marvel «Мстители: Финал», не оставляя шансов кому бы то ни было тягаться с ним. Теперь лидерство ушло к «Детективу Пикачу».

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