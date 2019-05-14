Лос-Анджелес, США, 14 мая 2019, 07:25 — REGNUM
Компания Disney выложила в сеть первый тизер-трейлер предстоящего фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (Maleficent: Mistress of Evil). Ролик был опубликован 13 мая на YouTube-канале компании.
Согласно синопсису, события в фильме будут происходить через несколько лет после окончания первой картины. Снял картину режиссёр Хоаким Роннинг. Роль рогатой феи вновь исполнила Анджелина Джоли, в фильме также снялись Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер и Эд Скрейн.
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Напомним, фильм «Малефисента» вышел на большие экраны в 2014 году, снял его режиссер Роберт Стромберг. При бюджете $200 млн сумма общемировых сборов картины составила более $517 млн.