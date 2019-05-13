Автор «Наруто» выпустил свою новую мангу о самураях и научной фантастике

Токио, , 13:22 — REGNUM Сегодня, 13 мая, в журнале Weekly Shonen Jump выйдет новая манга от автора «Наруто» Кисимото Масаси. Комикс «Samurai 8» объединит в себе научную фантастику и историю о самураях, сообщает Anime News Network.

Идея нарисовать новую мангу пришла к Масаси спустя два года после его последней работы по «Наруто» (2015 год). Мангака решил создать историю, объединяющую два его увлечения: самураев и научную фантастику. По словам Масаси, эта работа станет своеобразной местью за то, что его самая первая манга про самураев не стала популярной и не завоевала никаких призов.

Автор считает, что «Samurai 8» будет менее «доступным» проектом для читателей — первые несколько страниц манги будут наполнены жаргонизмами. Пока планируется выпустить 10 глав нового комикса. Однако, по словам Масаси, «Наруто планировался проектом на 15 глав. На деле всегда выходит чуть длиннее».

Напомним, Кисимото Масаси — популярный японский мангака, наиболее известный созданием манги и одноимённого аниме «Наруто». Его история о подростках-ниндзя была тепло встречена читателями по всему миру, что сказалось на продолжительности манги — «Наруто» начал выходить в 1999 году, а закончил в 2017 году. Масаси также числится автором идеи продолжения «Наруто» под названием «Боруто: Следующее поколение Наруто» — истории, рассказывающей о приключениях сына Наруто.

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