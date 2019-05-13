Вин Дизель назвал Роберта Дауни-младшего «братом Бобби»

Лос-Анджелес, США, , 12:52 — REGNUM Вин Дизель, подаривший свой голос персонажу по имени Грут в серии фильмов «Мстители» Marvel назвал Роберта Дауни-младшего «братом Бобби». Соответствующую публикацию он разметил 12 мая на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BxVp4U7nnjS/

Актер опубликовал фотографию, на которой он и Дауни-младший фотографируются вместе. Вин Дизель заявил, что у его коллеги есть дар давать вдохновение любому человеку, который вступает с ним в контакт. Он также добавил, что Роберт Дауни-младший никогда не получал «Оскара», как и сам Дизель, однако это не значит ничего, когда речь заходит о том, как он повлиял на мир.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Мстители: Финал» по итогам вторых выходных показов смог вновь стать лидером российского проката. Общая сумма кассовых сборов картины в нашей стране составила 2,74 млрд рублей.

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