Сергей Шнуров ответит на все вопросы в Московском театре мюзикла

Москва, , 09:09 — REGNUM 13 мая в Московском театре мюзикла состоится творческая встреча с основателем и бессменным лидером группы «Ленинград», поэтом, художником, актером и популярным блогером Сергеем Шнуровым. Она состоится в рамках цикла мероприятий «Михаил Швыдкой приглашает», который и организовал основатель и бессменный художественный руководитель театра, дипломат высокого ранга и театральный критик Михаил Швыдкой. Как обещают устроители вечера, острый на язык Сергей Шнуров откровенно расскажет о своих взглядах как на свое творчество, так и на художественные изыскания других деятелей культуры. Также он поделится мнением по другим проблемам современности, обязательно ответит на вопросы пришедших на встречу москвичей и прочтет несколько последних поэтических сочинений. Надо отметить, что стихотворный отклик Сергея Шнурова в Instagram на актуальную информацию чрезвычайно востребован гражданами.