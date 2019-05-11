Джорджу Мартину запретили показывать «Игру престолов» в своем кинотеатре

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин, на основе романов которого был создан популярный телесериал «Игра престолов», не сможет показать финальный эпизод саги в своих кинотеатрах, об этом сообщается 11 мая на странице кинотеатра в Санта-Фе в Facebook.

Кинотеатр в Санта-Фе, которым владеет писатель, не сможет организовать трансляцию, так как это ему запретил телеканал HBO, не озвучив причину отказа.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что мы не сможем показать финал «Игры престолов». Мы хотим поблагодарить наших зрителей, который все последние годы посещали наш кинотеатр. Все это делалось ради вас», — говорится в заявлении руководства кинтеатра.

Напомним, популярный сериал «Игра престолов» был основан на серии романов-фэнтези писателя Джорджа Мартина. Сага завоевала огромную популярность во всем мире, в настоящее время идет демонстрация последнего, восьмого эпизода фильма.

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