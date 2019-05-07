Названы даты выхода новой трилогии «Звёздных войн»

Лос-Анджелес, США, , 22:59 — REGNUM Первый фильм новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдет на экраны в 2022 году. Об этом 7 мая сообщает издание Variety со ссылкой на заявление The Walt Disney Company, которой принадлежат права на франшизу.

Второй фильм новой трилогии будет выпущен двумя годами позднее — в 2024 году, а третий фильм увидит свет в 2026 году. Названия картин пока держатся в секрете.

Как передавало ИА REGNUM, съёмки девятого эпизода «Звёздных войн» завершились в февраля 2019 года, а на экраны фильм выйдет 19 декабря. В начале апреля создатели киносаги заявили о решении взять трёхлетний перерыв перед выходом новой трилогии.

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