В Анталье открывается первый российско-турецкий музыкальный фестиваль

Анталья, Турция, , 17:46 — REGNUM 7 мая в древнеримском амфитеатре в старинном городе Сиде в провинции Анталья, что на популярном турецком побережье, открывается первый российско-турецкий фестиваль классической музыки. Он пройдет в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. В первый вечер форума, который продлится до 11 мая, выступит знаменитый камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Владимира Спивакова. В его исполнении прозвучат сюита «Telli Turna» турецкого композитора Невита Кодаллы и «Прелюдия и скерцо» Дмитрия Шостаковича. Солисты — Анна Аглатова (сопрано) и известный турецкий пианист Фазыл Сай. В программе фестиваля также сочинения Вивальди, Моцарта, Боккерини, Чайковского, Шостаковича, Пьяццоллы. Творчеству аргентинского композитора, родоначальника стиля «танго нуэво», будет посвящен заключительный концерт фестиваля 11 мая «Пьяццолла-гала». Свое прочтение сочинений классика ХХ века Латинской Америки представят аккордеонист-виртуоз Никита Власов и «Виртуозы Москвы» с Владимиром Спиваковым.