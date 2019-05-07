В Москве открывается документальная выставка «1944-1945. В штабах Победы»

Москва, , 10:51 — REGNUM С 7 мая по 23 июня в выставочном зале «Новый Манеж» будет проходить историко-документальная выставка «1944−1945. Она проходит в рамках масштабного проекта «В штабах Победы», посвященного государственному управлению в годы Великой Отечественной войны. С 2015 года в преддверии Дня Победы отрывались выставки, рассказывающие об одном периоде войны.

Экспозиция 2019 года будет очень насыщена событиями сразу двух лет — 1944 г. и 1945 г. На ней впервые показываются уникальные документы высших органов власти, решения которых оказали решающее влияние на исход военных действий и финал Великой Отечественной войны. Здесь же будет представлена реконструкция кабинета И.В. Сталина в Кремле. На выставке можно будет увидеть материалы подготовки и осуществления важнейших военных операций Красной армии — наступление советских войск на Правобережной Украине, Ленинградско-Новгородской операция, операция «Багратион», освобождение Белоруссии, Крыма, Карелии, а также Литвы, Латвии, Эстонии. Отдельный блок выставки — освободительная миссия Красной армии европейских государств.

Комплекс архивных документов и музейных предметов расскажет о зверствах немецко-фашистских захватчиков и трагедии населения оккупированных территорий, о жертвах оккупации, деятельности Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

Финальной частью экспозиции станет тематический блок, посвященный параду на Красной площади 24 июня 1945 года.