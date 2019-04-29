Group-IB проверит голосование на шоу «Голос. Дети» на предмет накрутки

Москва, , 11:13 — REGNUM Итоги конкурса «Голос. Дети», состоявшегося на Первом канале 26 апреля, проверят эксперты компании Group-IB, которая специализируется на расследованиях киберпреступлений и является официальным партнёром Интерпола.

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Как отметили в пресс-службе Первого канала, в ходе независимого расследования будет «оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов», пишут «Ведомости». Кроме того, специалистам предстоит провести анализ звонков и sms на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками.

Аналитический отчёт специалистов одной из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, который будет составлен по результатам расследования, опубликуют в открытом доступе.

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Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Как сообщало ИА REGNUM, победительницей шестого сезона конкурса «Голос. Дети» стала десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. По результатам СМС-голосования за нее свои голоса отдали более 55% телезрителей.

Победа Абрамовой была неоднозначно воспринята пользователями соцсетей, которые проставили результаты подсчёта голосов под сомнение. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал работаться в ситуации, отметив, что ранее в истории программы таких аномально высоких показателей голосования не было. Один из наставников проекта «Голос. Дети» Валерий Миладзе не исключил пересмотра результатов песенного конкурса.

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