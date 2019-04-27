Фильм Севмаша об АПЛ «Ленинский комсомол» получил награду в Петербурге

Санкт-Петербург, , 08:34 — REGNUM Документальный фильм «Революция под водой», созданный по инициативе производственного объединения «Севмаш», получил награду кинофестиваля «Море зовет», который прошёл в Санкт-Петербурге с 23 по 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Жюри фестиваля отметило фильм в номинации «Лучший фильм о подводном флоте». Награду его создателям вручил легендарный в кораблестроении старейший конструктор СПМБМ «Малахит» Радий Шмаков, который оценил картину, как пособие о зарождении отечественного атомного подводного флота.

«Очень интересная лента. На таких фильмах, в которых есть настоящие герои, должна воспитываться молодежь», — сообщил постоянный член жюри, кинорежиссёр Пётр Владилин.

Показом фильма «Революция под водой» завершилось закрытие кинофестиваля. Всего на мероприятии было показано 57 лент участников из России, Франции, Германии, Испании, Белоруссии, Армении и других стран.

«Революция под водой» — фильм, посвященный 60-летию первой атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Вышел в декабре 2018 года.

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