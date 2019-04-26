Путин: Элина Быстрицкая была «настоящей легендой»

Москва, , 17:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшейся Народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Быстрицкая была великой актрисой и «человеком редкого обаяния и многогранного таланта, который она всегда щедро дарила людям».

«Элина Авраамовна с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны. Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой!» — говорится в телеграмме президента.

Как передавало ИА REGNUM, Элина Быстрицкая умерла сегодня на 92-м году жизни после тяжёлой болезни. Прощание с актрисой, предположительно, состоится 29 апреля в Малом театре. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

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