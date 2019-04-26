Кино о героях и времени покажут в Железноводске

Москва, , 14:31 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции в московском ИТАР-ТАСС руководство Первого Международного кинофестиваля «Герой и время» сообщило программу смотра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конкурсы игрового кино и документального включено по двенадцать картин. На фестивале состоится четырнадцать российских премьер, из них пять — европейских: «Эрико-притворщица» (Япония), «Слепая» (Мексика), «Погонщики верблюдов» (Иран), «Органический шалфей Индии» и «Судани из Нигерии» (Индия).

Железноводск для участия в работе смотра, который состоится с 25 мая по 2 июня, посетят авторы конкурсных картин из Италии, Швейцарии, Австрии, Франции, Японии, Индии, Нигерии, Израиля, Мексики, Ирана и России, всего — почти тридцать кинематографистов.

От России в конкурсе игрового кино участвуют фильмы «Апостасия», «Костер на ветру» и «Сердце мира», в документальном конкурсе — «Спасатель», «Жизнь с бактериями», «На краю», «Другая жизнь» и «Непобедимая».

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