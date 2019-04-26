Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Москва, , 10:33 — REGNUM В Москве скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Информацию о её смерти подтвердили в пресс-службе Малого театра.

Быстрицкой был 91 год. Свой очередной день рождения она отпраздновала 4 апреля. Причины смерти не называются, однако известно, что актриса в последние годы тяжело болела, пишет ТАСС.

Время и место прощания будут известны позднее.

Напомним, Быстрицкая начала работать в труппе Малого театра в 1958 году, дебютировав в роли леди Уиндермир в спектакле «Веер леди Уиндермир» Оскара Уайльда. В 1998 году работала в Московском драматическом театре им. М. Ермоловой. С 1950 года снимается в кино. По опросу читателей газеты «Советская культура» была названа лучшей актрисой 1955 года.

Артистка имеет многочисленные государственные награды и звания. Элина Быстрицкая является заслуженной артисткой СССР, народной артисткой РСФСР и СССР, а также народной артисткой Грузинской, Азербайджанской и Казахской ССР.

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