Стали известны победители Дельфийских игр в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 08:49 — REGNUM В Ростовской области подведены итоги творческих состязаний молодых деятелей искусства, которые прошли в рамках Молодежных Дельфийских игр. Как сообщает ИА REGNUM, победу одержала сборная принимающей стороны. Второе место заняли участники из Москвы, третье — ребята из Санкт-Петербурга.

Напомним, молодые люди от 10 до 25 лет прибыли в Донской регион, чтобы продемонстрировать своё мастерство. Всего в играх приняли участие 2,5 тыс. ребят из 85 регионов России.

«Для нас большая честь принимать такой форум в области искусства, как молодёжные Дельфийские игры. Ростовская область выступила успешно, завоевав 27 медалей разного достоинства. Я хотел бы поблагодарить руководство исполкома Дельфийских игр России за профессиональную организацию мероприятия и отметить, что Ростовская область свою часть работы тоже успешно выполнила», — сказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Так, на счету у юных жителей Дона девять золотых, 10 серебряных, восемь бронзовых медалей и 30 дипломов в различных номинациях. Стоит отметить, что команда Ростовской области — самая многочисленная на играх, в её состав вошли 385 человек.

Донской регион был выбран местом проведения масштабных международных состязаний не случайно. Тематика игр, которые в этом году празднуют своё 20-летие, связана с Годом театра и Десятилетием детства в России, Годом народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия Ростова-на-Дону, наследием великих донских писателей Михаила Шолохова и Антона Чехова. Особой темой событий игр стал приближающийся 75-летний юбилей Великой Победы.

В ходе состязаний было разыграно 70 комплектов наград. Конкурсные испытания прошли по 29 номинациям.

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