Сусуман, Магаданская область, , 16:15 — REGNUM В текущем году в Магадане появится виртуальный концертный зал на 170 мест, который позволит колымчанам посетить лучшие концертные площадки страны, не выезжая из столицы Колымы. 5,6 млн руб. на создание виртуальной концертной площадки выиграла Магаданская филармония. Конкурсный отбор проводило Министерство культуры России.

Сеть площадок, которые предоставляют доступ к мировым ценностям жителям отдалённых регионов, — это часть национального проекта «Культура». Правительство России утвердило распределение 200 млн рублей 33 регионами на создание виртуальных концертных залов. Каждый будет включать оборудование показа — проекторы и экран, на котором будут транслироваться либо записи, либо реальные онлайн-трансляции предоставляемых с базы Московской академической филармонии.

Магаданская область станет первым регионом, где смонтируют виртуальный зал. Он позволит войти нашему региону в единое музыкальное пространство страны.

«Каким бы хорошим не было образование на местах, слышать и видеть признанных профессионалов в области искусства — это необходимость. Из-за отдалённости, наши дети лишены этой возможности, поэтому виртуальный концерт зал я рассматриваю, прежде всего, как образовательный проект. То есть, дети к прекрасному будут привыкать с раннего возраста», — отметила директор детской школы искусств им. В.А.Барляева Наталия Четверик.

По словам министра культуры и туризма Магаданской области Людмилы Горлачевой, последовательное укрепление общего пространства культуры, расширение поддержки местных культурных инициатив, а также строительство и реконструкция сельских клубов и домов культуры, позволят реализовать запросы колымчан на насыщенную культурную жизнь.

«В 2019 году нами также запланировано начало строительства Многофункционального центра. Комплекс объединит два зала, клубную и кино-лекционную часть, помещения для хоровых групп и занятий оркестров, помещения для ремесленных и творческих мастерских, выставочный зал-трансформер. Предварительная стоимость строительства — 3223,9 млн. рублей. Ведется работа по отведению земельного участка для строительства объекта», — рассказала Людмила Горлачева, — «Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» в Магаданской области отремонтируют учреждения культуры в Северо-Эвенском округе. Мы планируем приобрести автоклуб, переоборудовать создание библиотеку в Хасынском округе в модульную, приобрести музыкальные инструменты и оборудование для Магаданского колледжа искусств и ДШИ».

В 2019 году на реализацию национального проекта «Культура» в Магаданской области в соответствии с подписанными соглашениями предусмотрено 38 млн. рублей. Приоритетное исполнение инициатив Президента России Владимира Путина находится под пристальным вниманием региональных властей.