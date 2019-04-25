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Мадонна выпустила первый клип на песню с альбома Madame X

Культура

Ожидается, что он поступит в продажу в середине 2019 года

Вашингтон, 25 апреля 2019, 10:53 — REGNUM  Мадонна выложила в сеть видеооклип на песню Maluma — Medellín с предстоящего альбома певицы Madame X. Ролик был опубликован 24 апреля на YouTube-канале исполнительницы.

В описании к ролику администрация канала сообщила, что поклонники Мадонны уже могут оставить предзаказ на Madame X. Также трек появился на многих музыкальных сервисах, в том числе на YouTube Music и Apple Music. Стоит отметить, что до этого певица выпустила клип на свою песню Bitch I'm Madonna, это произошло в июне 2015 года.

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Напомним, ожидается, что новый альбом Мадонны поступит в продажу в середине 2019 года. В 2018 году певице исполнилось 60 лет.

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