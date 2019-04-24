Нейросети помогли улучшить графику в «Тайне третьей планеты»

Москва, , 13:52 — REGNUM Интернет-пользователь slimper улучшил качество советского мультфильма «Тайна третьей планеты» с помощью нейросетей. Ролик был опубликован на YouTube-канале и в блоге пользователя на платформе Habr.

В своей работе Евгений из Москвы использовал технологии FFMPEG, ESRGAN и Gigapixel AI. В статье, посвященной преобразованию мультфильма, пользователь раскрыл методику своей работы. В комментариях к записи он также указал, что обращался в «Союзмультфильм» по разным каналам связи с вопросом о перспективах подобных практик, однако организация проигнорировала его письма.

Евгений также отметил, что делает работу не ради выгоды:

«Я никогда не собирался на этом зарабатывать, так что моя совесть чиста. Плюс YouTube еще во время обработки видео пометил контент, как принадлежащий определенному правообладателю, и вся монетизация будет отходить ему. Меня устраивает такой вариант».

Зрители на YouTube положительно оценили работу:

«Автору огромная благодарность, в наши времена большая редкость, чтобы кто-то брался улучшать советские шедевры. А такого уже давно не создают ни у нас, ни даже в Голливуде или где ещё», — прокомментировал Dalany Mokus.

«В технических тонкостях не разбираюсь. Но как обычный зритель, очень Вам благодарна. Одно удовольствие смотреть! Спасибо﻿», — поблагодарила автора Мария Федорова.

Мультфильм «Тайна третьей планеты» режиссера Романа Кочанова вышел в 1981 на студии «Союзмультфильм». Произведение снято по мотивам романа фантаста Кира Булычева «Путешествия Алисы». Мультфильм был дважды дублирован в США.

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