Театр на Таганке отмечает 55-летний юбилей историческим экскурсом

Москва, , 10:27 — REGNUM 24 апреля знаменитый московский Театр на Таганке дает единственное представление «Red Square» — своеобразное посвящение-экскурс к 55-летию со дня основания. Как отмечает релиз театра, «режиссер Савва Савельев переосмыслит историю возникновения легендарного театра, соединив в одной постановке современную драматургию и новаторскую хореографию, ритуальные танцы и мультимедийные фрагменты. Показ будет наполнен метафорами и цитатами из легендарных спектаклей Таганки, участие в нем примут три поколения актеров театра и специальный гость, имя которого держится в тайне».

Известно, что в работе над спектаклем принимал участие хореограф Владимир Варнава, а вот музыкальное сопровождение осуществит инди-группа Shortparis.

В 1964 году Московский театр драмы и комедии возглавил режиссер Юрий Любимов, и с этого времени началась новая эпоха не только самого учреждения, но и нового театра в советской России. На сцене блистали молодые актеры Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Алла Демидова, Леонид Филатов, Николай Губенко, Иван Бортник и многие другие. Отрылся театр культовым и идущим до сих пор спектаклем «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта. Знаменитыми постановками стали «Десять дней, что потрясли мир», «А зори здесь тихие», «Гамлет» Уильяма Шекспира (1976 год), «Мастер и Маргарита» и многие другие.

Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке на сайте подчеркнула: «С момента своего открытия Театр на Таганке стал «зеркалом своего времени». История циклична и многие явления, которые были актуальны 55 лет назад, волнуют нас и сегодня. Поэтому, взглянув на события прошлого, театру нужно смело идти вперед, не бояться обгонять свое время».