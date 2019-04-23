Граффити против вандализма: в Москве пройдет фестиваль уличных искусств

Москва, , 12:57 — REGNUM Первый Московский фестиваль уличных искусств пройдет 24−27 апреля на территории культурного центра им. Астахова. В ходе пресс-конференции ТАСС руководство мероприятия рассказало о его социокультурной значимости.

Фестиваль Street Art появился после получения гранта молодой художницей во время творческого конкурса на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-2018». Теперь фасад здания арт-платформы, где будет проходить фестиваль, превратится в граффити-стилизацию портрета Ивана Астахова — советского летчика и Героя Советского Союза.

Сергей Першин, руководитель проекта «Таврида», доволен тем, что из одного гранта появилось масштабное культурное событие:

«Главная задача «Тавриды» — помочь молодым талантливым перспективным ребятам понять, что такое социальные лифты и как ими можно пользоваться. Таких социальных лифтов много, они бесплатные и простые. Например, это общение с профессиональным сообществом, которое мы осуществляем и поддерживаем. Еще одним безусловным плюсом являются гранты и грантовая поддержка, которую люди получают в рамках конкурсов. Это безусловная возможность реализовать свой проект. Такой возможностью воспользовались художники из Москвы».

Одна из ключевых задач фестиваля — донести до людей ценности граффити-сообщества, интегрировать интересы художников и потребителей культурного контента. Например, известный граффити-художник Илья Бодров в ходе конференции одобрительно высказался о тенденциях фестиваля:

«Граффити должно оставаться на улицах, но если его «взять в руки», провести фестиваль, то это даст обывателям посмотреть на это с другой, улично-воспитанной стороны».

По словам представителей оргкомитета, они смогли найти социальный компромисс между запросами населения и творческими идеями. Во время фестиваля, например, будут рисовать истории героев войны в виде комикс-историй, что даст возможность удовлетворить и интересы старшего поколения, и молодежное любопытство. По словам Дмитрия Бикбаева, директора культурного центра им. Астахова, они хотят не просто усмирить бунтарский дух граффити-сообщества, а направить его в нужное, полезное русло. Несмотря на стереотипные взгляды о связи граффити и вандализма, профессиональное сообщество против бездумного разрисовывания стен баллончиками. Фестиваль Street Art, как заявлено, даст молодым художникам свободу творчества, оставаясь в рамках общественного приличия.

Более сотни профессиональных художников примут участие в работе фестиваля: Москву посетят деятели искусства из других регионов. Гостей творческого события также ждет множество интерактивных развлечений, например, возможность разукрасить автомобиль, а благодаря Музею спорта на мероприятии будут проводиться развлекательно-образовательные квесты. Команда портретистов и пейзажистов по окончании каждого дня будет формировать арт-объект, по которому можно будет оценить уровень роста художников в ходе проведения фестиваля.

Первый Московский фестиваль уличных искусств — один из череды арт-кластеров культурного Форума «Таврида-2019», который в этом году пройдет на территории поселка Солнечная Долина в г. Судак (Республика Крым). В свой юбилейный, пятый год работы «Таврида» продлится с мая по октябрь, что в три раза дольше, чем в предыдущие годы существования. Молодые художники, писатели, танцоры и прочие представители искусства смогут поучаствовать во встречах «Тавриды» и побороться за многочисленные гранты мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве из баллончиков краски соберут Нотр-Дам