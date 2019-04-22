Во второй серии «Игры престолов» обнаружили возможную отсылку к книгам

Нью-Йорк, США, , 16:30 — REGNUM Во второй серии 8 сезона сериала «Игра престолов» звучит песня, которая может быть отсылкой к книгам и прогнозом на будущее. Об этой теории написал журнал Esquire.

Осторожно, материал может раскрывать содержание сюжета! Перед решающей битвой за Винтерфелл с белыми ходоками, герои сериала сплачиваются воедино и рассуждают о грядущем. В определенный момент Тирион Ланнистер предлагает спеть песню, и только один из персонажей соглашается и исполняет местное фольклорное произведение — песню про Дженни из Старых Камней. Интересно, что в книгах песня звучит не полностью, но рассказывается (тоже вскользь) история самой Дженни.

В песне Дункан Таргариен отдает свое право на Железный Трон во имя любви. В результате этого к власти пришел Безумный Король, которого в свою очередь свергли Роберт Баратеон и Эддард Старк (событие, предвещающее начало всей саги и ведущее к истреблению рода Таргариенов).

Параллельно с этим в истории Дженни фигурирует и средство спасения от белых ходоков (армии короля Ночи), которая по легенде падет от руки Азора Ахая с мечом Светозарным.

Вполне вероятно, что песня прозвучала не зря, и героям пригодится знание о мече, а Джон Сноу, будучи Таргариеном с преимущественным правом на трон, откажется в сторону Дейенерис, своей возлюбленной и тети.

Третья серия фэнтези-сериала «Игра престолов» от HBO выйдет в России 29 апреля.

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