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В Петербурге 210-летие Николая Гоголя отметят концертом электронной музыки

Культура

Прозвучат семь сочинений петербургских композиторов по мотивам произведений Гоголя

В Петербурге 210-летие Николая Гоголя отметят концертом электронной музыки
Электронная музыка

Санкт-Петербург, 22 апреля 2019, 13:54 — REGNUM  22 апреля в Санкт-Петербургской консерватории состоится литературно-музыкальный вечер «Гоголь P.S.». На концерте, посвященном 210-летию великого русского писателя Николая Гоголя, прозвучат мировые премьеры петербургских композиторов Екатерины Ивановой-Блиновой, Василия Михеенко, Влады Малаховской, Антона Гладких, Анны Кузьминой, Ригель Винской и Светланы Нестеровой. По мнению одного из организаторов вечера — Союза композиторов России — это будет настоящее «путешествие в мистический мир гоголевской прозы». Интересно, что донести его до зрителя призвана по большей части электронная музыка в исполнении ансамбля современной музыки «Звуковые пути» под руководством Александра Радвиловича. В концерте примут участие актеры Наталья Мартынова и Олег Калабаев.

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Культурная хроника
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