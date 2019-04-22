В Санкт-Петербурге соревнуются будущие законодатели мод

Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM XXV Международный конкурс дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла» стартует 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Конкурсные коллекции представят жюри и зрителям в Санкт-Петербургском Государственном университете технологии и дизайна. В этом, юбилейном, году «Адмиралтейская игла» проходит под девизом «Модный полигон». Организаторы делают ставку как на дерзкие творческие порывы молодых, так и на новейшие промышленные и информационные технологии. Название некоторых коллекций, прошедших заочный отбор и вышедших в полуфинал, говорит само за себя: «Ветер перемен», «Мы молоды», «Blockchain», «Гонки за будущим», «Эксперимент №1».

Участники конкурса традиционно будут соревноваться в номинациях «Одежда», «Мехобум», «Детская одежда», «Обувь и аксессуары». Также в рамках «Адмиралтейской иглы» проходит конкурс модной фотографии «Fashion Pixel» и конкурс модной иллюстрации «Мода на вырост». В жюри — известнейшие российские и зарубежные модельеры, председательствует в этом собрании профессионалов высшего класса Дамиано Антонаццо (Damiano Antonazzo), региональный директор по развитию в Института Марангони «Istituto Marangoni Milano».

22 апреля состоятся полуфинальные модные показы, 24 апреля в Университете технологии и дизайна пройдет Международная научно-практическая конференция «Индустриальный баланс в культуре и в дизайне». Итоги конкурса будут подведены 25 апреля на торжественной церемонии после Гала-показа. Победители получат денежные призы и отличный старт в профессиональной карьере.

Конкурс «Адмиралтейская игла» проводится в Санкт-Петербурге с 1995 года, среди его победителей разных лет дизайнеры, получившие впоследствии международное признание.