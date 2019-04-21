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В Ростове-на-Дону открылись Молодежные Дельфийские игры

Культура

В них примут участие порядка 2 тыс. 500 человек

Ростов-на-Дону, 21 апреля 2019, 19:46 — REGNUM  В городе Ростов-на-Дону открылись Молодежные Дельфийские игры, сообщает 21 апреля телеканал «Россия-24».

В общей сложности в мероприятии примут участие порядка 2 тыс. 500 человек, из всех регионов России, что стало уникальным явлением в истории игр с момента их основания.

Жюри конкурса выберет лучших участников в таких номинациях как музыка, журналистика, кулинарное искусство, фотография и многих других, в том числе в новой номинации защита персональных данных.

Молодёжные Дельфийские игры проводятся в России с 1999 года. Молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет претендуют на первенство в порядка 50 номинациях.

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Культурная хроника
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