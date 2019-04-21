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Ушёл из жизни «голос петербургского метрополитена» Михаил Быков

Культура

Телеведущий и диктор скончался в возрасте 72-х лет

Санкт-Петербург, 21 апреля 2019, 14:24 — REGNUM  Скончался советский и российский телеведущий и диктор, чей голос стал визитной карточкой метрополитена в Санкт-Петербурге, Михаил Александрович Быков. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Михаил Быков родился в 1945 году, свой путь в качестве диктора начал на Ленинградском радио в 1969 году. Позднее Быков был приглашён на телевидение, где вёл выпуски новостей, ряд телепередач, праздничные концерты.

Также Быков озвучивал киножурналы и занимался постановкой речи с известными политическими деятелями.

В конце семидесятых годов телеведущему предложили озвучить объявления для метрополитена в Ленинграде в связи с открытием новых станций. С тех пор петербургский метрополитен считает голос Михаила Быкова своей визитной карточкой и менять его не собирается. В случае необходимости новые объявления будут собраны из старых записей голоса Быкова.

Голос Быкова звучит в метро Санкт-Петербурга при объявлении станций, им озвучена служебная информация для работников метрополитена.

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