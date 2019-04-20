На Каннском кинофестивале покажут российский фильм «Сложноподчиненное»

Канны, Франция, , 17:42 — REGNUM Российский фильм «Сложноподчиненное» режиссёра Олеси Яковлевой вошел в программу Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте премии.

В программу также вошли работы из Франции, Соединенных Штатов, Великобритании, Израиля, Бельгии, Чехии, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. В конкурсе будут участвовать 19 картин, в их числе: «Боль и слава» (Педро Альмодовар), «Маттиас и Максим» (Ксавье Долан), «Паразит» (Пон Джун-хо), и «Раденгуд» («Скрытая жизнь», Терренс Малик). Возглавит жюри многократный обладатель премии «Оскар» мексиканский актёр Алехандро Гонсалес Иньярриту.

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