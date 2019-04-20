В Британии назвали худших персонажей из «Мстителей»

Лондон, , 13:21 — REGNUM Самым необязательным героем франшизы Marvel «Мстители» стал Железный Патриот в исполнении Дона Чидла, соответствующий рейтинг опубликовало британское издание The Independent.

Журналисты отметили сходство данного персонажа с Железным человеком, только «без предыстории и юмора». Лидерами антирейтинга также стали Мантис (Пом Клементьефф) и Соколиный глаз (Джереми Реннер).

Самыми интересными, по мнению журналистов, оказались Тор (Крис Хемсворт), Окойе (Данай Гурира) и Человек-паук (Том Холланд). Список был подготовлен в преддверии выхода заключительного фильма «Мстители. Финал».

Как сообщало ИА REGNUM, «Мстители: Финал» выйдут в российский прокат 29 апреля — через три дня после премьеры в Соединенных Штатах (26 апреля) и через пять дней после ряда европейских стран и Австралии (24 апреля). Кроме того, уже 23 апреля картину покажут на Международном московском кинофестивале.

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