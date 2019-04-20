Суббота, 20 Апреля 2019 года
10:33:34 МСК

В Петербурге здание Театра юного зрителя превратится в световое шоу

Культура

Фестиваль «Чудо света — 2019» вошел в программу Года театра

В Петербурге здание Театра юного зрителя превратится в световое шоу
George Shuklin
ТЮЗ на Пионерской площади в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 20 апреля 2019, 08:48 — REGNUM  20 и 21 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить фестиваль «Чудо света». В 2019 году главным объектом световых инсталляций, работ 3D-дизайнеров и VR-художников станет здание Театра юного зрителя на Пионерской площади. Фасад здания превратится в театральную сцену, на которой зрители увидят мультимедийное шоу. Они станут свидетелями истории театра от античной трагедии до оперы и балета. Но в шоу, как утверждают организаторы, будут добавлены и театр масок, и театр рук, мир парадоксов Эшера, фактуры кубизма и авангардистского искусства, трехмерная анимация и даже мэппинг, это когда лазерные объекты «вылетают» на зрителя.

Время начала показов: 21:00; 21:30; 22:00; 22:30.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить